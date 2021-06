Radlerin schwer verletzt : Nach Unfall in Barmstedt: Polizei sucht Laster mit Kühlanhänger

Offenbar war die Frau einer Mülltonne auf dem Geh- und Radweg ausgewichen. Warum sie dabei in Richtung Fahrbahn und in den fahrenden Laster stürzte, ist aber nach wie vor unklar.

01. Juni 2021, 12:30 Uhr

Barmstedt | Nach dem schweren Unfall mit einer Radfahrerin in Barmstedt (Kreis Pinneberg) ist die Polizei nun auf der Suche nach dem Laster samt Fahrer, mit dem die Frau bei ihrem Sturz kollidiert war. Das teilte Polizeisprecher Lars Brockmann am Dienstag (1. Juni) mit. Mittlerweile steht auch fest, dass die 59-Jährige sich bei dem Unfall auf der Brunnenstraße schwer verletzt hat. Nach ersten Einschätzungen bestand sogar Lebensgefahr.

Radlerin wollte Mülltonne umfahren

Die Polizei nannte zudem weitere Details zur Unfallursache. Bekannt war und ist, dass die Frau aus dem Barmstedter Umland gegen 9.10 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Brunnenstraße in Richtung Stadtkern unterwegs war. Laut Zeugen beabsichtigte die Frau, links an einer Mülltonne vorbeizufahren – auf Bildern sind am Straßenrand überall gelbe Tonnen zu erkennen – und stürzte dabei aus bislang unbekannter Ursache in Richtung Fahrbahn.

Laster-Fahrer bemerkte den Unfall wohl nicht

Dabei prallte die 59-Jährige seitlich gegen die linke Seite des Anhängers eines Lkw, der in der Gegenrichtung soeben ein parkendes Auto überholt hatte. Nach dem Zusammenstoß setzt der Laster seine Fahrt in Richtung Groß Offenseth-Aspern fort; laut Polizei gab es auch 24 Stunden nach dem Unfall noch keine Hinweise darauf, dass der Fahrer oder die Fahrerin den Unfall überhaupt bemerkt hatte. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte in ein Hamburger Krankenhaus.

Sachverständiger soll Unfallursache klären

Beamte der Polizeistation Barmstedt nahmen den Unfall auf und zogen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe einen Sachverständigen zur Klärung der Ursache hinzu. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nun nach dem Laster samt Fahrer oder Fahrerin. Anhaltspunkte gibt es nur wenig. Beim Anhänger könnte es sich laut Polizei um einen Kühlanhänger gehandelt haben, möglicherweise mit Stader Kennzeichen (STD).

Hinweise nehmen die Ermittler in Barmstedt unter der Rufnummer (04123) 684080 entgegen.