Positive Trendwende : Musikschule Bilsen blickt nach Corona-Lockdown optimistisch in die Zukunft

Musikschul-Chefin Dörte Thießen freut sich über „ganz viel Zulauf in allen Fächern“. Hinter ihr liegen schwierige Monate, in denen die Schüler und deren Eltern ein wichtiger Erfolgsfaktor waren.

Bilsen | Mitten im Lockdown war die Stimmung von Dörte Thießen noch am Boden. Seit Anfang November 2020 waren nur noch Einzelunterricht und Online-Kurse an ihrer Musikschule erlaubt. „Der Trend ist klar positiv“, sagt Thießen nun, die gemeinsam mit ihrem Mann Peter Wulff-Thießen die Musikschule Treffpunkt mit Hauptsitz in Bilsen leitet. Eine der größten Mus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.