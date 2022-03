Barmstedt : Nabu errichtet Krötenzaun an der Pinneberger Landstraße

Die Zahl der geretteten Amphibien ist nach den Beobachtungen der Barmstedter Umweltschützer in den vergangenen Jahren zurück gegangen.

Barmstedt | Im vergangenen Jahr hat der Nabu Barmstedt einen Rückgang an Amphibien festgestellt. Am Willen, diese zu schützen, halten die Mitglieder des Naturschutzbundes aber natürlich fest. Zwölf Helfer haben jetzt wieder den Krötenzaun an der Pinneberger Landstraße im Zuge der L110 aufgebaut. Hier, zwischen dem Voßlocher Wald und dem Rantzauer See, si...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.