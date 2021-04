NDR dreht im Hotel Bokel-Mühle : Wenig Arbeit, Angst vor Prüfungen: So erleben Azubis die Corona-Pandemie

Alena Zühl und Jessica Voß lernen Hotelfachfrau in Bokel. Beide fühlen sich von der Politik nicht ernst genommen.

Bokel | Es gab Zeiten, in denen Jugendliche froh waren, wenn sie einen Ausbildungsplatz gefunden hatten. Doch seit Corona die Schlagzeilen und das Alltagsleben beherrscht, sind Berufsausbildungen zum Problemfall geworden. NDR-Filmteam dreht Beitrag „Lost in Corona“ Nun hat sich auch der NDR des Themas angenommen und dem Hotel Bokel Mühle am See einen Be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.