Barmstedt : Erste Sitzung: Premiere für neuen Umweltausschuss steht bevor

Die SPD-Politiker Annette Bremer-Wilms leitet die erste Sitzung des neuen Gremiums, das sich um die Belange von Klima, Naturschutz und Nachhaltigkeit kümmert.

Barmstedt | Premiere für ein neues Gremium. Am Montag, 22. November, tagt erstmals der Ausschuss für Klima, Nachhaltigkeit und Naturschutz (AKNN) im Barmstedter Rathaus. Dieser war erst in diesem Jahr geschaffen worden, um den bisherigen Bau- und Umweltausschuss zu entlasten. Vorsitzende des AKNN ist die SPD-Politikerin Antette Bremer-Wilms (66). An Arbeit dür...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.