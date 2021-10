Mit seinem Pflug : Landwirt kappt Leitung: Stromausfall in Bilsen, Heede und Hemdingen

Für eine halbe Stunde blieben am Montag die Lichter in den drei Gemeinden aus. Dann hatte die SH Netz AG zumindest ein Provisorium wieder hergestellt.

Bilsen/Hemdingen/Heede | Ein Landwirt ist Schuld an dem Stromausfall in Hemdingen, Bilsen und Heede am Montagnachmittag (18. Oktober). Wie ein Sprecher der SH Netz AG auf Anfrage von shz.de mitteilte, habe dieser gegen 14.30 Uhr mit seinem Pflug auf einem Acker in Bilsen zwischen Brandheider Weg und Waldfrieden die dort unterirdisch verlaufene 10-kVA-Leitung durchtrennt. Die ...

