Unfall in Bilsen : Milchlaster kippt auf die Seite

Aus dem Leck geschlagenen Auflieger treten etwa 2000 Liter Milch. Die Feuerwehr nimmt in der Nacht zu Mittwoch (13. Oktober) Dieselkraftstoff und Kühlflüssigkeit auf. Der Hohenhorster Weg blieb lange gesperrt.

Bilsen | In der Nacht zu Mittwoch (13. Oktober) ist am Hohenhorster Weg in Bilsen ein Milchlaster samt Anhänger von der Straße abgekommen. Die mit 8000 Litern Milch beladene Zugmaschine kippte dabei auf eine angrenzende Wiese. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Bilsen war der unverletzt gebliebene Fahrer des Gespanns vermutlich auf die weiche Bankette ger...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.