Schnäppchenjagd : Mehr als 80 Stände für den ersten Straßenflohmarkt in Ellerhoop

Während auf Auffahrten oder unter Carports allerlei Nützliches aus Privathaushalten verkauft wird, richtet der Schulverein im Multifunktionszentrum eine Cafeteria zur Entspannung ein.

Ellerhoop | Das Angebot ist riesig: Zum 1. Ellerhooper Straßenflohmarkt am Sonntag, 31. Oktober, haben sich mehr als 80 Haushalte angemeldet. Zwischen 10 und 16 Uhr bauen die Ellerhooper ihre Verkaufsstände auf Auffahrten, unter Carports oder in Garagen auf. „Die Resonanz in Ellerhoop ist absolut klasse“, sagt Meike Schönborn vom Kulturausschuss der Gemeinde, ...

