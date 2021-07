Auf Wahlkampftour in Bokel : Michael von Abercron informiert sich über Hörnerkirchener Themen

Breitbandausbau, Kindergarten-Neubau und die geplante Gemeinschaftswache der Feuerwehren: Der Bundestagsabgeordnete der CDU diskutierte in Bokels Dörpstuv mit Kommunalpolitikern über aktuelle Projekte.

Bokel/Hörnerkirchen | Am 26. September sind Bundestagswahlen. In den Wochen zuvor gehört es zur Routine der Berliner Abgeordneten, dass sie in ihren Wahlkreisen Präsenz zeigen. Michael von Abercron, Pinneberger CDU-Bundestagsmitglied, war vor Kurzem im Norden des Kreises Pinneberg zu Gast, um sich in der Bokeler Dörpstuv über wichtige Lokalthemen informieren zu lassen. Mit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.