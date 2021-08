Benefiz-Event : Malteser Barmstedt erhalten Spende bei Golf-Turnier in Lutzhorn

Die VR-Banken in Holstein spendeten zum zehnten Mal nach dem Wohltätigkeitsturnier für den guten Zweck.

Lutzhorn | Golfen für den guten Zweck – einmal im Jahr lädt der Golfclub Lutzhorn zu den VR Bank Benefiz Open. Nutznießer des Turniers war in der zehnten Auflage der Barmstedter Ortsverein der Malterser. Dessen Stadtbeauftragter Alexander von Appen freute sich am Ende eines ereignisreichen Tages über eine Spende in Höhe von 1500 Euro der VR Banken in Holstein, z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.