Chile-Wochen in Barmstedt : Leonora Arriagada Peters informiert über die Welt der Andenhochkultur

Auf den Schultern von Giganten – uraltes Wissen brisant aktuell heißt der Vortrag, mit dem die Chile-Kennerin am 29. Juli in der Kommunalen Halle des Rathauses zu Gast sein wird.

Barmstedt | Ein Höhepunkt der 15. Barmstedter Länderwochen zum Thema Chile ist der Vortrag von Leonora Arriagada Peters am Donnerstag, 29. Juli, ab 19 Uhr in der Kommunalen Halle des Rathauses. Unter dem Titel „Auf den Schultern von Giganten – uraltes Wissen brisant aktuell“ präsentiert Peters einen Einblick in die bis dato quasi unbekannte Wissenswelt der Andenh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.