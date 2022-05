Bokholt-Hanredder : Kampf gegen Legionellen in der Sporthalle nun mit Geld vom Land

Die Gemeinde erhält aus dem Topf für kommunale Sportförderung 150.000 Euro, die Hälfte der veranschlagten Kosten. Aktuell sind die Duschen seit fast einem Jahr wegen der Keime gesperrt.

Bokholt-Hanredder | Seit Juni 2021 entfällt die wohlverdiente Dusche nach der Anstrengung für die Sportler, die ihrem Hobby in der Mehrzweckhalle von Bokholt-Hanredder nachgehen. In beiden Umkleidekabinen ist die erholsame und reinigende Brause wegen Legionellen verboten, die Hähne sind gesperrt. Besserung nach fast einem Jahr endlich in Sicht Doch es ist ein Ende ...

