Langeln läuft! : Zehn Kilometer durchs Dorf als neue Herausforderung

Die lange Strecke können sowohl Einzelstarter als auch Staffeln in Angriff nehmen. Für kleine Kinder gibt es die 400-Meter-Runde als Alternative.

Langeln | „Langeln läuft!“ heißt es nach mehrjähriger, Pandemie bedingter Pause, am Sonntag, 22. Mai. Der erste Startschuss fällt um 10.30 Uhr für die Kinderläufe über 400 Meter. Um 11 Uhr geht an die 10 Kilometer rund ums Dorf, die laufend oder walkend, solo oder in einer Staffel, in Angriff genommen werden können. Ausrichter ist der Sport- und Kulturausschuss...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.