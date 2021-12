Ansiedlung droht zu platzen : Kritik aus Kiel: Langeln bangt um sein Gewerbegebiet

Die Behörde aus Kiel beanstandet die vorgesehene Fläche von 10.000 Quadratmetern als zu groß und nicht angemessen. Das Amt Rantzau soll nun vermitteln.

Langeln | Bürgermeister Reinhard Froh (BWG) hat alarmierende Nachrichten: Die sorgfältig vorbereitete und für die Gemeinde Langeln so wichtige Betriebsansiedlung der Peter Faden GmbH & Co. KG steht in Frage, denn die Landesplanung sieht das Vorhaben kritisch. Es sei nicht ortsangemessen, hatte die Kieler Behörde in einer Videokonferenz mit dem Kreis Pinneberg u...

