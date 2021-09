Landjugend : 72 Stunden für neue Attraktionen in Hörnerkirchen und Bokholt-Hanredder

Sowohl die Landjugend Barmstedt als auch die Landjugend Hörnerkirchen freuen sich über weitere Unterstützer, wobei nicht nur Geld willkommen sei sondern auch Sachspenden.



Wer die 72-Stunden-Aktion der Landjugend Hörnerkirchen unterstützen will, kann sich unter der Telefonnummer (01522) 1430360 direkt mit Anna-Lena Hannemann in Verbindung setzen. Die Landjugend Barmstedt ist am besten per E-Mail an laju-barmstedt@gmx.de erreichbar.