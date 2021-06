Landfrauen Hörnerkirchen : Mit zwei Radtouren in die Natur raus aus der Corona-Zwangspause

Monatelang sorgte die Pandemie dafür, dass alle Aktivitäten ausfielen. Doch nun wollen die Landfrauen wieder durchstarten. Anfang Juli soll das das Programm für das restliche Jahr auf den Weg gebracht werden.

Hörnerkirchen | Lang war sie, die Corona-Zwangspause der Hörnerkirchener Landfrauen. Über Monate hinweg fielen die Veranstaltungen aus, doch jetzt meldet sich der Verein mit zwei Fahrradtouren zurück. Unter dem Motto „Fahrradtour durch die Natur“ treffen sich alle Interessierten am Mittwoch, 16. Juni und am Mittwoch, 30. Juni, jeweils um 18 Uhr auf dem Marktplatz in ...

