Barmstedt : Hallenbad am Rantzauer See: Kühl's Restaurant eröffnet am 1. Dezember

Mittagstisch, nachmittags Kaffee und Kuchen sowie à la carte am Abend – so will Robin Kühl die Gastronomie im Hallenbad leiten.

Barmstedt | Renoviert ist, nun steht der Eröffnung von Kühl's Restaurant am Mittwoch, 1. Dezember, nichts mehr im Wege. Robin Kühl (25) kocht dann von 12 Uhr an erstmals in der Gastronomie der Barmstedter Badewonne. Kühl folgt auf Anna Herzen und Zoltán Bácskai, die knapp drei Jahre das Kreuz & Quer im Hallenbad am Rantzauer See betrieben hatten und ihren Pachtve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.