Krieg in der Ukraine : Barmstedter demonstrieren für Frieden und die Freiheits-Werte

Zu einer Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine hatten die Barmstedter Politiker aufgerufen. „Die Diplomatie muss am Ende siegen, damit das Sterben ein Ende hat“, forderte Bürgervorsteher Uwe Runge.

Barmstedt | Ein eindrückliches Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzten fast 100 Bürger am Sonntag (3. April) auf dem Barmstedter Marktplatz. Bürgervorsteher Uwe Runge (CDU) formulierte den Protest so: „Mit der Ukraine werden unsere Werte von Freiheit angegriffen. Uns macht wütend, das wir mit ansehen müssen, das nicht einmal 2000 Kilometer von hier ein Lan...

