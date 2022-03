Große Hilfsbereitschaft : Erste Ukraine-Flüchtlinge sind in Hörnerkirchen angekommen

Geld, Kleidung, Essen, Wohnung, Schule. Für Hörnerkirchens Flüchtlingsbeauftragte Marlis Winter sind viele Fragen zu klären. Doch sie ist sich sicher: Am Ende wird es für alles eine Lösung geben.

Hörnerkirchen | Ein neues Land. Eine neue Sprache. Bislang unbekannte Menschen. Und dann noch die Erinnerung an eine Heimat, die vom Krieg heimgesucht wird. In Hörnerkirchen kamen am Montag (21. März) die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine an. „Zwei Familien aus der Ostukraine, insgesamt zehn Menschen“, erklärte Marlis Winter, die schon seit Jahren als ehrenamtliche ...

