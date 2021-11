Fußball-Kreisliga : TSV Seestermühe legt Protest ein: SSV Rantzau II droht Umwertung

Der doppelte Einsatz von Sebastian Krabbes für die Liga- und die Reserve-Mannschaft der Barmstedter veranlasste die TSV-Verantwortlichen, gegen die 0:2-Niederlage im Kreisliga-Spiel vorzugehen.

Seestermühe | Die Fußballer von Kreisliga-Tabellenführer SSV Rantzau II (Staffel 1) müssen fürchten, ihre beim 2:0 auswärts über den TSV Seestermüher Marsch errungenen Zähler am Grünen Tisch zu verlieren. TSV-Abteilungsleiter Brian Averhoff hat gegen die Wertung der Partie jedenfalls Protest eingereicht; fristgerecht am Montag (15. November), formgerecht am Mittwoc...

