Trotz 3,1-Millionen-Euro-Defizits : Kreis genehmigt Barmstedter Haushalt ohne Einschränkungen

Die Stadt will in 2021 insgesamt 12,3 Millionen Euro in verschiedenste Investitionen stecken.

Barmstedt | Auf 3,1 Millionen Euro hatten Barmstedts Stadtvertreter das eingeplante Minus im Etat 2022 noch gedrückt. Ursprünglich war bei Einnahmen von 30,5 Millionen Euro ein Fehlbetrag von sogar 3,5 Millionen Euro veranschlagt gewesen. Dieser Lücke zum Trotz hat der Kreis Pinneberg nun die Haushaltssatzung genehmigt. Das teilte Stadt-Sprecher Marcel Holz mit. ...

