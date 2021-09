Hörerlebnis in Hörnerkirchen : Kirchenkonzert mit den „Brandenburgischen Konzerten“ von Johann Sebastian Bach

Die Kirchengemeinde Hohenfelde-Hörnerkirchen und der Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf laden gemeinsam in Hörnerkirchens Gotteshaus ein. Das Concertino Schleswig-Holstein spielt auf Originalinstrumenten.

Hörnerkirchen | Anfang März 2020 wurde in Hörnerkirchens Kirche im Rahmen eines Festkonzerts die restaurierte Orgel eingeweiht. Eine Woche später legte der erste Corona-Lockdown das soziale Leben weitgehend lahm. In den folgenden Monaten ließ die Pandemie kaum Konzerte zu. So haben viele Hörnerkirchener das generalüberholte Instrument bis heute nicht gehört. Nun biet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.