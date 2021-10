Cover-Musik in Hemdingen : Konzert des Peter Wulff-Thießen Trios in der Christus Kapelle

Auf den Tag genau elf Jahre nach ihrem Premierenkonzert gastieren die drei Musiker wieder in der Hemdinger Kapelle. Zu hören sein werden Cover-Versionen von Steve Wonder, Georg Benson und Cole Porter.

Hemdingen | Zurück zu den Wurzeln. Auf diesen Nenner lässt sich das Konzert des Peter Wulff-Thießen Trio am 13. November ab 17 Uhr in der Christus Kapelle Hemdingen bringen. Das Trio in der Besetzung Peter Wulff-Thießen (Gitarre), Volker Heitmann (Gitarre und Gesang) und Peter Werner (Percussion) spielt seit 2010 zusammen. Seither geben die Musiker regelmäßig Kon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.