Barmstedt : Gitarrist Peter Finger spielt in der Kulturschusterei

An der akustischen Gitarre gilt er als Ausnahmemusiker. Was auf sechs Saiten alles möglich ist, zeigt der 67-Jährige am 20. Oktober in der KuSchu.

Barmstedt | Seit den 70er-Jahren genießt Peter Finger in der Fachwelt einen mehr als guten Ruf als Gitarrist. Unzählige Tourneen führten ihn nicht nur in verschiedene europäische Länder, sondern auch nach Japan und in die USA. Nun kommt Peter Finger nach Barmstedt. Mit seiner Akustikgitarre gastiert er am Mittwoch, 20. Oktober, in der Kulturschusterei, Am Markt. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.