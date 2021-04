Klein Nordende : Schwer verletzt: 18-Jähriger läuft vor Linienbus

Der 18-Jährige kam im Sandweg plötzlich zwischen zwei Autos hervor. Es besteht der Verdacht, dass er alkoholisiert war.

Klein Nordende | Schwerer Unfall am Wochenende in Klein Nordende (Kreis Pinneberg): In der Nacht von Sonnabend (10. April) auf Sonntag (11. April) fuhr ein Linienbus gegen Mitternacht den Sandweg (B 431) Richtung Groß Nordende entlang, als plötzlich ein junger Mann zwischen zwei parkenden Autos hindurch auftauchte und auf die Fahrbahn lief. Laut Barmstedter Polizei re...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.