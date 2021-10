Kindertagesstätte in Bevern : Sparkasse spendet neuen Sonnenschirm für „Die kleinen Biber“

Bisher reichte das Geld nicht, nun machte die Sparkasse den Kauf möglich. Der Schirm soll an heißen Sommertagen den Kindern kühlenden Schatten spenden.

Bevern | Kind müsste man sein, mag so mancher Einwohner in Bevern denken, wenn er die kuschelige Einrichtung „die kleinen Biber“ in der Dorfmitte betritt. Dass auch die „Kleinen“ sich hier wohlfühlen, hört man laut und deutlich an ihrem Begrüßungslied: „Wir sind die kleinen Biber, wir sind vergnügt und froh“. Damit heißen sie Silke Rebehn, die Leiterin der Bar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.