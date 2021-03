Kita im Rückblick : 25 Jahre Arche Noah: Die Geschichte des Barmstedter Kindergartens

Seit der Gründung im April 1996 hat sich vieles verändert. Neubauten und Gruppenerweiterungen sind nur zwei Beispiele.

Barmstedt | Der Barmstedter Kindergarten Arche Noah feiert sein 25-jähriges Bestehen. Am 22. April 1996 wurde die Evangelische Tagesstätte mit 85 Kindern in zwei Regel- und drei Integrationsgruppen in Betrieb genommen – damals noch in der Trägerschaft des Vereins für weibliche Diakonie. Reaktion auf zu wenig Kita-Plätze „Die Arbeit der Kita hat sich im Lauf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.