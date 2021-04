Pastor spricht von „Nötigung“ : Kirchen aus Barmstedt und Hohenfelde-Hörnerkirchen gegen Kooperation mit Stellau

Der Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf hat die Zusammenarbeit beschlossen. Ulrich Palmer gefällt das überhaupt nicht.

Barmstedt/Hohenfelde/Hörnerkirchen | Ulrich Palmer hat „Bauchschmerzen mit dieser Nötigung“. Palmer, Pastor in der Kirchengemeinde Hohenfelde-Hörnerkirchen, hat sich mit einem „Tritt vors Schienenbein“ gegen das gewehrt, was ihm, seiner Gemeinde und den Kirchenmitgliedern in Barmstadt „durch die Hintertür“ verordnet wurde: Barmstedt und Hohenfelde-Hörnerkirchen sollen mit Stellau zusamme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.