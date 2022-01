Kampf gegen Corona : Erste Impf-Aktion in 2022 läuft: Barmstedt rüstet für Spontan-Termine auf

Noch bis zum 5. Januar ist das mobile Impfteam im Einsatz. Am ersten Tag lief die Aktion eher schleppend an. Impfwillige können aber weiter spontan und ohne Termin vorbei schauen.

Barmstedt | Das neue Jahr hat kaum begonnen, und schon wird in Barmstedt wieder eifrig gegen Corona geimpft. Seit Montag (3. Januar) steht das Haus der Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche an der Moltkestraße 2 allen Impfwilligen offen. Geimpft wird noch am 4. und 5. Januar, jeweils in der Zeit von 9.30 bis 16.30 Uhr. Die gute Nachricht: Am ersten Impftag gab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.