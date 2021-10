Liederforscher auf Abwegen : Vorsicht, Verwechslungsgefahr: Barmstedt ist nicht Bad Bramstedt

Der Gelehrte Meyer hat ein Volkslied übersetzt, das in Jochen Wiegandts jüngstem Buch vorkommt. Der Hamburger Volkslied-Forscher sucht Meyers Grabstelle – allerdings in der falschen Stadt.

Barmstedt | Mittagspause, zwei Journalisten der Barmstedter Zeitung genießen „die besten Cheeseburger der Stadt“ in der Sonne auf einem Mäuerchen an der Kirche. Ein schlanker, älterer Herr kommt an der Kirche entlang zu den beiden: Wo sich denn der Friedhof befinde. Außerhalb der Stadt, die Antwort irritiert den freundlichen Herrn offenbar. Er suche das Grab des ...

