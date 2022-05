Jedermann-Singen : Mitmach-Aktion: Barmstedter Chor will neue Mitglieder werben

Corona legte über Monate fast alle Aktivitäten der Barmstedter Singgemeinschaft lahm. Nun will der Chor wieder durchstarten. Ein idealer Zeitpunkt für Neueinsteiger.

Barmstedt | Sing mit! So steht es groß auf den Einladungsplakaten der Barmstedter Singgemeinschaft zu ihrem ersten offen Singen am Dienstag, 7. Juni, ab 19.30 Uhr im Humburg-Haus an der Chemnitzstraße. Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten viele Aktivitäten der Sänger monatelang ruhen, jetzt gibt es erste zögerliche Neuanfänge. „Zum ersten Mal in unserer Gesc...

