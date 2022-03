Auftritt in Barmstedt : Magier Cody Stone: Technik-Freak, der auf Kartenspiele nicht verzichtet

Smartphones, Tablets und andere technische Gadget bindet der aus TV-Serien bekannte Illusionist am Freitag, 11. März, in der Barmsteter Kulturschusterei mit in seine Show ein. Wir haben vorab mit Cody Stone gesprochen.

Barmstedt | Es wird magisch in der Kulturschusterei: Am Freitag, 11. März, gastiert dort Cody Stone mit seinem Programm „Smarte Illusionen“. Der in TV-Serien wie Magic Attack (Super RTL und Disney Channel) bekannt gewordene Magier und Entertainer verzauberte bereits Millionen Fernsehzuschauer. Zudem hat der smarte Entertainer regelmäßige Gastauftritte auf Kreuzfa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.