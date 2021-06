Barmstedt : Interessanter Vortrag über die Loki-Schmidt-Stiftung vorm Museum

Der Geschäftsführer der Loki-Schmidt-Stiftung Axel Jahn regte in seinem Vortrag an, dass auch die Barmstedter Schlossinsel sich an der Langen Nacht der Stadtnatur beteiligen sollte.

Barmstedt | Der Außenbereich des Museums der Grafschaft Rantzau auf der Schlossinsel eignet sich auch gut für eine Vortragsveranstaltung. Davon haben sich am Dienstag (15. Juni) 20 interessierte Gäste überzeugt, als sie den Ausführungen von Axel Jahn folgten. Der Geschäftsführer der Loki-Schmidt-Stiftung stellte die Entwicklung und das umfangreiche Aufgabenfeld d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.