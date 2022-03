Insekten-Paradies : Barmstedter Gymnasium legt Blühwiese an – Stadtwerke sponsern Saatgut

Ein Kilogramm Saatgut überreichte Stadtwerke-Chef Mathias Stolten an Vertreter des Barmstedter Gymnasiums. Gesät werden soll am 20. April an einem großen Aktionstag.

Barmstedt | Blühwiesen sind in Mode. Nicht erst seitdem das Bienensterben in aller Munde ist wollen immer mehr Menschen den Insekten helfen. Auch das Barmstedter Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium macht mit. Pünktlich zum Frühlingsanfang überreichte für die Stadtwerke Barmstedtderen Leiter Mathias Stolten dem Gymnasium pünktlich zum meteorologischen Frühling...

