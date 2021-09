Barmstedt : Ingo Hartung kennt die besten Pilz-Plätze in den Heeder Tannen

Der aus Thüringen stammende 65-Jährige gibt sein Wissen über Pilze gern weiter. Er sagt: Das Pilzjahr 2021 ist so gut wie selten zuvor. Er bietet mehrere Exkursionen an.

Barmstedt/Heede | Ingo Hartung weiß nicht nur, wo in den Heeder Tannen leckere Pilze zu finden sind, er zeigt es Genießern, die selbst pflücken wollen, sogar. Angst, deshalb selbst Hunger leiden zu müssen, hat der 65-Jährige keine. Warum auch? „Dank üppiger Niederschläge bei zumeist milden Temperaturen sprießen Waldpilze an Arten und Masse in diesem Jahr so zahlreich, ...

