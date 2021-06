Kommunalpolitik : Großes Stühlerücken in den Ausschüssen von Bokholt-Hanredder

Zwei Rücktritte sorgten dafür, dass es in drei Gremien personelle Veränderungen gab. Diese hat die Gemeindevertretung nun bestätigt.

Bokholt-Hanredder | Nach Ausscheiden von Olaf Krippahle (FWG) rückte Dirk Fresemann (FWG) in den Gemeinderat nach. Neben Krippahle ist auch das bürgerliche Ausschussmitglied Nina Schamper (CDU) ausgeschieden, was ein Personalkarussell in den verschiedenen Ausschüssen nach sich zog. Neu im Ausschuss für Soziales und Kultur sind Dirk Fresemann, Carina Goebel (FWG), Mart...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.