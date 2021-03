Zeugen gesucht : In Barmstedt ist Sperrmüll illegal entsorgt worden

In der Hellwieser Chaussee sind alte Möbelstücke sowie Tapetenreste abgelegt worden.

Avatar_shz von Johanna Ulrich

28. März 2021, 17:12 Uhr

Barmstedt | In Barmstedt haben bislang Unbekannte am Samstagabend in der Straße Hellwieser Chaussee Ecke Breelohweg eine größere Menge Sperrmüll unerlaubt abgelegt. Das teilt die Polizei Barmstedt auf Anfrage mit.

Polizei Barmstedt

Nach ersten Hinweisen könnte ein Fahrer eines weißen Sprinters involviert sein, sagt Polizeiobermeisterin Magdalena Behrens. Die Polizei sucht weitere Zeugen, denen etwas aufgefallen ist.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon (0 41 23) 68 40 80 entgegen.