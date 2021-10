Feuerwehreinsatz in Barmstedt : Brennende Mülltonne auf Streifenfahrt entdeckt

Die Feuerwehr löscht. Vier Nächte zuvor hatten ganz in der Nähe zwei Papierkörbe gebrannt.

Barmstedt | Es war ein Zufall. Während einer Streifenfahrt haben Polizisten in der Nacht auf Donnerstag (14. Oktober) eine qualmende Restmülltonne an der Schulstraße entdeckt. Sie stand auf dem Gehweg vor dem dortigen Mehrfamilienhaus zu morgendlichen Leerung bereit. Die Beamten ließen gegen 1 Uhr die Feuerwehr alarmieren. Sieben Helfer in Rot rückten mit einem L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.