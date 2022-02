Der Storch ist zurück : Mitten im Winter: Meister Adebar bezieht Nest in Groß Offenseth-Aspern

Viele Störche kehren immer früher aus ihren südlichen Winterquartieren zurück. Über die Gründe darf munter spekuliert werden. Der Klimawandel könnte eine Erklärung sein.

Groß Offenseth-Aspern | Das Gefieder zerzaust, der Himmel trüb-grau, das Nest noch ungemacht. Man hat es als Storch nicht leicht, wenn man so früh im Jahr zurück in die norddeutsche Heimat kommt. Das dürfte sich auch jener Meister Adebar gesagt haben, der Mitte Februar in sein Sommerquartier nach Groß Offenseth-Aspern zurückgekehrt ist. Frühe Rückkehr wird zum Normalfall ...

