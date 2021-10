Im Haus der Begegnung : Neuer monatlicher Treffpunkt: In Bilsen gibt es jetzt ein Jugendcafé

Das neue Jugendcafé soll ab sofort jeden ersten Freitag im Monat ein Anlaufpunkt für Mädchen und Jungen werden.

Bilsen | Bilsen hat ein Jugendcafé. Das hat Sylvia Mader in ihrem „Haus der Begegnung“ am Mühlenkamp eingerichtet: Jeden ersten Freitag im Monat steht dort die Tür offen für Jugendliche, um sich zu treffen, ihre Träume und Pläne, aber auch ihre Sorgen und Ängste miteinander auszutauschen. Thyra, Evelina und Finn sind bereits am Eröffnungstag dabei. Sie habe...

