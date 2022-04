In Wade, Po und Arm gebissen : Radfahrer muss nach Hundeangriff in Barmstedt schwer verletzt ins Krankenhaus

Der 53-Jährige wollte eigentlich nur an dem Hund vorbeifahren, als dieser ihn anfiel und dreimal biss – in die Wade, den Po und den Unterarm. Der Lutzhorner wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Barmstedt | Am Samstag (2. April) ist ein Fahrradfahrer in Barmstedt schwer von einem Hund verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage von shz.de mitteilte, war der 53 Jahre alte Lutzhorner am Weidkamp gegen 22.50 Uhr an zwei Spaziergängern, deren Hunde frei herumliefen, vorbeigeradelt, als eines der Tiere ihn angriff. Der Schäferhund-Bernhardiner-Mischling...

