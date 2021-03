Öko-Tourismus in Mini-Häusern : Hotel Bokel-Mühle am See bewirbt sich als Standort für Green Tiny Houses

Hotelchef Alexander Erich sieht in dem Projekt großes Potenzial, um neue Gästegruppen für die Region zu begeistern.

Bokel | Während sich der heimische Tourismus durch die Corona-Pandemie weiter in einer Lockdown-Zwangspause befindet, wird am Bokeler See bereits an Zukunftsperspektiven gearbeitet. Green Tiny Houses heißt das Konzept, für das derzeit der Verein Schleswig-Holstein Binnenland Tourismus neue Standorte sucht. Zu den Bewerbern gehört das Hotel Bokel-Mühle am See....

