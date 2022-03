Fußball-Kreisliga : Holsatia im EMTV mit Corona-Problemen – SSV Rantzau-Spiel abgesagt

Der Tabellenführer SSV Rantzau II spürt den Atem des TV Haseldorf im Titelrennen. Holsatia im EMTV mit Corona-Problemen vor Duell gegen den Tabellenzweiten.

Barmstedt | Nach dem 3:2-Sieg im Nachholspiel beim TuS Appen am Dienstagabend (8. März) ist der TV Haseldorf dem Tabellenprimus der Kreisliga 1, SSV Rantzau II, dicht auf den Fersen. Punktgleich konnten sich die Barmstedter um ihren Trainer Jan-Hendrik Bruns nur dank des besseren Torverhältnisses an der Tabellenspitze halten. Am Sonntag wollte die hiesige Zweitve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.