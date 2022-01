Grundschule Hörnerkirchen : Neue Omikron-Regeln: Rektorin Sabine Bertels zeigt den Schulalltag während Corona

An Hörnerkirchens Grundschule gelten Abstandsregeln, Masken- und Testpflicht. Eltern und Schüler ziehen bislang gut mit, sagt Schulleiterin Sabine Bertels. Doch es gibt auch Dinge, die ihr Sorge bereiten.

Hörnerkirchen | Seit zwei Wochen läuft die Schule wieder – mit vielen Einschränkungen. Immerhin: Es wird in Präsenz unterrichtet, und nicht wie vor einem Jahr in Homeschooling. Einfach aber sind die Rahmenbedingungen noch immer nicht. Auch im zweiten Pandemie-Winter bestimmt Corona – vor allem die Omikron-Variante – die Spielregeln. Und so gibt Hörnerkirchens Schulle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.