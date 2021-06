Gemeinderat Hörnerkirchen : Politiker einstimmig für Kita-Standort und Schümannhof-Neubau

Während im Bauausschuss noch kontrovers diskutiert worden war, wurden in der Gemeindevertretung beide Beschlüsse in Minutenfrist gefasst. Auf Wiedervorlage gelegt wurde ein SPD-Antrag zu Schnellladesäulen für E-Autos.

Brande-Hörnerkirchen | Die Hörnerkirchener Gemeindevertreter haben grünes Licht für das Bauvorhaben auf dem Schümannhof in Brande-Hörnerkirchen gegeben. Auch der Bebauungsplan 16 passierte das Dorfparlament in harmonischer Einstimmigkeit. Hinter dem B-Plan verbirgt sich der geplante Kindergartenneubau in direkter Nachbarschaft zu Schule und Sportanlagen. Rückhaltebecken ...

