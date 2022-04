Landfrauen Hörnerkirchen : Radtouren, Nordic-Walking und ein Tortenstand zum Maibaum-Fest

In den Sommermonaten bieten Hörnerkirchens Landfrauen Radtouren im Zwei-Wochen-Rhythmus und wöchentliches Nordic-Walking an. Auch beim Aufstellen des Maibaums in Bokel wollen die Landfrauen dabei sein.

Hörnerkirchen | Mit ihren etwa 180 Mitgliedern gehören...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.