Reinhart Reiner erklärt Projekt : Hörnerkirchen will über die Deutsche Einheit informieren

„Zelt der Begegnung – 31 Jahre Deutsche Einheit“ heißt der Arbeitstitel. Noch sind die genauen Inhalte zu klären, aber die Mitglieder des Sozialausschusses haben ihre Unterstützung signalisiert.

Hörnerkirchen | Über drei Jahrzehnte ist es schon her, seit die Mauer fiel. Viele jüngere Menschen kennen das Datum 9. November 1989 und seine Folgen nur noch aus den Geschichtsbüchern. Was liegt also näher, als in einer speziellen Veranstaltung über den Mauerfall und den Prozess der Deutschen Wiedervereinigung zu informieren. „Die Kirche ist mit der Idee auf uns zug...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.