Brande-Hörnerkirchen : Auto stoßen frontal zusammen: Zwei Tote bei schwerem Unfall

Der Unfall hatte sich am frühen Nachmittag ereignet. Die Retter konnten zwei Beteiligten nicht mehr helfen. Sie starben noch vor Ort.

Brande-Hörnerkirchen | Bei einem schweren Unfall im Norden des Kreises Pinneberg sind am Mittwoch (7. Juli) zwei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Abend mit. Zwei Autos waren demnach am frühen Nachmittag zwischen Brande-Hörnerkirchen und Barmstedt frontal zusammengestoßen. Zuvor soll einer der Fahrer auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Die genaue Unfall...

