Brande-Hörnerkirchen : Gotteshaus steht im lila-weißen Krokus-Meer – was ist mit Oster-Gottesdiensten?

Tausende Krokusse recken sich der Sonne entgegen. Unklar ist noch, ob es den Ostergottesdienst nur digital geben wird.

Brande-Hörnerkirchen | Als Traum in Lila und Weiß präsentiert sich zurzeit die Fläche rings um die Kirche in Brande-Hörnerkirchen. Ein paar Tupfer gelbe Narzissen sind zu sehen, doch das Gros der Blütenpracht machen die unzähligen Krokusse aus, die sich rund um das Gotteshaus der Frühlingssonne entgegen strecken. Osterplanungen befinden sich in der Schwebe Nach dem Co...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.