Kindergarten Hörnerkirchen : Standortfrage geklärt: Neue Kita soll neben dem Sportplatz entstehen

Monatelang haben die Beteiligten um einen Standort gerungen. Erst sollte am Oldehl gebaut werden, dann am Osterhorner Weg. Nun scheint die Entscheidung gefallen zu sein.

Hörnerkirchen | Die Standortfrage des Kindergarten-Neubaus in Hörnerkirchen scheint endlich geklärt. Nach langen Wochen und Monaten des Hin und Her, nach immer neuen Grundstücken, die ins Spiel gebracht wurden, dürfte die Tagesstätte nun in direkter Nachbarschaft zum Hörnerkirchener Sportplatz ihre endgültige Heimat finden. Amtsausschuss hat das letzte Wort Die...

